La contro conferenza dei partiti di destra sul futuro dell'Europa

Il leader del partito nazionalista PiS, Jaroslaw Kaczynski, ha annunciato di aver firmato assieme ad altri partiti di destra europei una dichiarazione congiunta per rispondere alla Conferenza sul futuro dell’Europa che, secondo il leader del PiS, ha “obiettivi poco chiari, una struttura poco chiara, non si sa cosa ne verrà fuori, ma si può presumere che si tratti di approfondire i processi che, a nostro avviso, portano a una profonda crisi. Conducono a fenomeni che non hanno molto in comune con i presupposti dei creatori dell'UE. Centralizzare e realizzare una rivoluzione culturale che è quella di distruggere le strutture sociali esistenti”.

