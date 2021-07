Sondaggio Piepoli per il Foglio: gli italiani vogliono Draghi al governo fino al 2023

Il 55 per cento degli elettori preferirebbe che il premier rimanesse a Palazzo Chigi fino al termine della legislatura (per il centrosinistra la percentuale sale al 65). Sull'orientamento dei grillini pesa l'incertezza di queste ore

La maggioranza degli italiani vorrebbe Mario Draghi saldo a Palazzo Chigi almeno fino al 2023. Mentre poco più di un quarto dell’elettorato sarebbe propenso a vedere l’ex presidente della Bce salire al Quirinale nel gennaio 2022. E’ quanto cristallizza un sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli, per Il Foglio, su un campione di 500 persone maggiorenni. Secondo l’analisi, il 55 per cento degli elettori sarebbe favorevole a uno scenario di continuità e il 27 per cento a un’ascesa del presidente del Consiglio al Colle (il 18 per cento non si esprime).

Un dato, quello della preferenza a che Draghi porti avanti il suo operato da capo del governo, che ha un’attrattiva differenziata nelle aree politiche di riferimento. Per il centrosinistra è di gran lunga lo scenario prediletto (lo pensa il 65 per cento dei suoi elettori, contro il 55 per cento del centrodestra e il 57 per cento di chi vota Cinque stelle). Diverso il discorso sull’ipotesi che Draghi possa sostituire Sergio Mattarella al Quirinale. In tal caso, la preferenza maggiore s’evidenzia tra i sostenitori del centrodestra (il 33 per cento). Mentre i grillini sono quelli più incerti tra le due opzioni: il 19 per cento non saprebbe chi scegliere. Segno che le inquietudini di queste settimane, dopo il logorio dello scontro Conte-Grillo, si riverberano anche sugli elettori.