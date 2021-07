No, Draghi non è di destra

Arrivati a questo punto della storia la domanda è semplice e forse anche doverosa, considerando quelle che saranno le conseguenze politiche del collasso grillino. E la domanda è questa: come può un governo europeista, anti nazionalista, anti sovranista, anti orbaniano, anti trumpiano, anti rigorista, con tratti keynesiani, con propensioni stataliste, con pulsioni ambientaliste, con poche timidezze sull’uso debito pubblico, con un rapporto simbiotico con i sindacati dei lavoratori e con un approccio non trucista sull’immigrazione essere spacciato per un governo di destra, dominato da pericolosi liberisti nemici del popolo interessati esclusivamente a far prevalere le logiche del mercato su ogni altro interesse nazionale? La nostra piccola premessa potrebbe apparire come il frutto di un semplice ragionamento di fantasia. Ma a quattro mesi tondi tondi dalla nascita del governo Draghi si può dire senza paura di essere smentiti che il posizionamento delle squadre presenti nella maggioranza è lì a mostrarci una verità difficile da negare, che l’auto vaffa day grillino contribuirà a rendere ancora più evidente. Da una parte vi è una destra nazionalista desiderosa sempre di più di intestarsi l’agenda Draghi pur essendo su molti fronti agli antipodi dello stesso Draghi (martedì, in un’intervista alla Stampa, Salvini ha affermato di essere il vero garante di questo governo).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni