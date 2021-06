L'auto Vaffa Day grillino

Lo scazzo Conte-Grillo, il futuro del movimento 5 sberle, l’impatto sul governo e una certezza: la supernova M5s per il Pd più che un dramma è un’opportunità. Come si governa la stagione delle grandi scomposizioni

Il Movimento 5 stelle ieri ha messo in scena uno spettacolo comico degno del miglior Beppe Grillo e alla fine di una giornata incredibile il risultato è quello che segue: il fondatore del M5s, dopo aver invitato Giuseppe Conte a guidare la transizione dei grillini da movimento a partito, ha mandato letteralmente a quel paese Giuseppe Conte, accusandolo di voler snaturare il movimento per trasformarlo in un partito come gli altri, e nel mandarlo a quel paese ha scelto di indire una votazione per scegliere il nuovo direttorio del M5s sulla piattaforma di Davide Casaleggio, il quale, in cambio di una buona mancia, aveva nel frattempo appena trasferito i dati di Rousseau al reggente del M5s, Vito Crimi, che al termine dell’accordo sui dati chiuso da Conte con Casaleggio aveva autorevolmente festeggiato l’evento profetizzando una nuova stagione guidata da Conte nel M5s “almeno fino al 2050”.