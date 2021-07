M5s con Conte, il 25 luglio di Grillo. Ipotesi sfiducia al Garante. E Di Maio?

Tira aria da 25 luglio. Beppe Grillo è il primo a capirlo tanto che in serata irrompe con un video per “richiamare il M5s all’unità”. Per parlare “con il cuore” a chi adesso “lo disprezza”. Ma per ribadire pure che Conte “è inadatto”. I colonnelli per la prima volta stanno attaccando il grande capo, che “attraversò lo Stretto a nuoto”. Vito Crimi, gerarca minore e piccolo Dino Grandi, maneggia ordini del giorno. Titolo: sfiducia al Garante.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni