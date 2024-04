Russia, Cina e Iran proteggono la Corea del nord perché è la loro polveriera anti occidente

L'allineamento con Pyongyang non è solo strategico, ma anche concreto: in nome della “resistenza contro l’imperialismo” le relazioni si sono intensificate dalla fine degli anni '80. E oggi Mosca sta mettendo per la prima volta missili nordcoreani in uno scenario di guerra reale

La Russia ha usato missili nordcoreani almeno cinquanta volte sin dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina. Il 2 gennaio scorso, secondo gli investigatori di Kharkiv, le Forze armate russe hanno sparato per la prima volta un missile balistico nordcoreano a corto raggio, lo Hwasong-11, e nell’attacco è rimasta uccisa una donna. Anche se Mosca e Pyongyang continuano a negarlo, la Corea del nord avrebbe fornito alla Russia più di due milioni di proiettili e un numero ancora non precisato di missili balistici. Questi ultimi sono prodotti nell’impianto che si chiama 11 Febbraio all’interno del Ryongsong Machine Complex nella città di Hamhung, la seconda città nordcoreana dopo la capitale Pyongyang. Secondo gli analisti quelli che sta usando la Russia in Ucraina, per ora, sono missili nordcoreani di bassa qualità, poco manovrabili, che spesso esplodono in volo, ma da un lato Mosca sta mettendo per la prima volta missili nordcoreani in uno scenario di guerra reale – un “regalo” per gli scienziati nordcoreani, ha detto il comandante dell’esercito americano nel Pacifico Charles Flynn l’altro ieri a Bloomberg – dall’altro l’impianto starebbe puntando più sulla quantità che sulla qualità per soddisfare il fabbisogno russo.