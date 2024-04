Biden si rafforza a est per contenere la Cina

Ogni minimo particolare, nell’accoglienza del presidente americano Joe Biden e della first lady Jill al primo ministro giapponese Fumio Kishida e a sua moglie Yuko, ieri alla Casa Bianca, aveva un messaggio: la nostra alleanza non è mai stata così forte. Dalla cena di stato tra fiori di ciliegio al concerto privato di Paul Simon, membro dello storico duo Simon & Garfunkel. Al capo del governo nipponico mancano pochi mesi per arrivare ai suoi mille giorni di leadership, un caso raro nella storia democratica del Giappone, ma il suo indice di gradimento a casa non era mai stato così basso. Anche per questo Kishida sta puntando tutto sulla politica estera e sul suo profilo moderato, ma che sin dall’inizio della guerra in Ucraina ha preso una posizione precisa nel mondo: al fianco dell’occidente contro le autocrazie. Kishida e Biden vogliono cambiare il modo in cui i paesi nel Pacifico subiscono l’assertività e l’aggressività di Cina, Russia e Corea del nord, rafforzando la cooperazione militare ed economica e anche rafforzando la produzione congiunta di armamenti.

