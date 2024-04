Il grande scandalo d'Israele dall'inizio della guerra

Le armi sono visibili ovunque in Israele e i turisti, sorpresi dalla vista di ragazzi e ragazze armati sull’autobus o al bar, pensano che nella società israeliana ci sia un entusiasmo per le armi e un approccio liberale al loro acquisto. Ma gli israeliani non hanno il diritto legale di portare armi e non hanno secondi emendamenti contro la tirannia del governo come nella tradizione americana (Israele non ha neanche una costituzione). Negli Stati Uniti, secondo il Pew Research Center, il 32 per cento dei cittadini possiede armi da fuoco. In Israele, meno del due per cento. Ma questo prima del 7 ottobre.



