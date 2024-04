Israele si prepara all'attacco iraniano con il "pieno sostegno" degli Stati Uniti

Teheran minaccia anche gli americani, che hanno offerto un solido sostegno a Tel Aviv. La diplomazia al telefono e il tentativo di tenere strette le redini per evitare che il conflitto si allarghi

Il nostro impegno per la sicurezza di Israele è “ferreo”, ha detto il presidente Joe Biden a metà settimana; Israele può contare sul “pieno sostegno” degli Stati Uniti “contro gli attacchi iraniani che Teheran ha pubblicamente minacciato”, ha ribadito giovedì sera, il capo del Pentagono, Lloyd Austin. La reazione della Repubblica islamica d’Iran all’uccisione di un suo comandante a Damasco è considerata “imminente”, la diplomazia internazionale sta lavorando per contenerla, mentre il generale del Centcom Michael Kurilla è arrivato a Tel Aviv per sostenere e coordinare i preparativi – e ancora una volta l’Amministrazione Biden dimostra che la difesa di Israele è ben più solida e ben più importante di qualche conversazione acida con il premier Benjamin Netanyahu.