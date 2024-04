L'Iran non si può permettere una guerra più grande, ma dopo Damasco i pasdaran vogliono rispondere

Nel day-after dell'uccisione del pasdaran più vicino a Hezbollah, la Repubblica islamica preferisce lasciar fare il lavoro contro Israele alle milizie alleate sparse per il medio oriente. La Casa Bianca dice a Teheran: noi non c’entriamo e non sapevamo

Oggi i quotidiani iraniani non hanno aperto con la notizia dell’uccisione del generale pasdaran Mohammad Reza Zahedi a Damasco. Nel 2020, quando gli israeliani ammazzarono Mohsen Fakhrizadeh, lo scienziato pasdaran padre del programma nucleare di Teheran, i giornali iraniani non avevano avuto dubbi e avevano messo la fotografia del morto a tutta pagina. Per gli analisti questa differenza è un segnale: dal 7 ottobre la Guida suprema Ali Khamenei non ha mai voluto che la guerra si allargasse a tutta la regione perché non ha intenzione di fronteggiare in modo diretto “un paese con la bomba atomica”, Israele, quindi non esagera nel dare visibilità alle notizie clamorose come quella del raid contro il consolato di Damasco.