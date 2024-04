Khamenei minaccia in ebraico e Tel Aviv si sveglia senza Gps. Israele teme la rappresaglia iraniana

Venti minuti dopo la mezzanotte di ieri la Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha pubblicato su X un post insolito perché scritto in lingua ebraica. Il post diceva: “Con l’aiuto di Allah faremo pentire i sionisti del loro crimine contro il consolato iraniano a Damasco”. Khamenei si riferiva ai missili israeliani che lunedì hanno raso al suolo il consolato di Teheran nella capitale siriana e hanno ucciso il più importante generale pasdaran nel Levante, Mohammad Reza Zahedi, e sei suoi sottoposti. Ieri i cittadini israeliani si sono svegliati in allerta e a Tel Aviv, quando hanno preso in mano gli smartphone, hanno scoperto che non funzionava più il sistema Gps sui telefoni cellulari. Se aprivi un’app di navigazione per farti guidare da un punto a un altro della città, la mappa sullo schermo ti mostrava le strade di Beirut al posto di quelle di Tel Aviv perché la geolocalizzazione era saltata.

