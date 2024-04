Mattarella contro il boicottaggio d'Israele

Parlando all’Università di Trieste, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza che riceve insieme al presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha criticato il boicottaggio dei bandi e delle collaborazioni tra atenei italiani e israeliani: “Se si recide il collegamento tra università, questo prezioso scambio di riflessioni, di collaborazioni, di esperienze, non si aiutano i diritti, non si aiuta la libertà né la pace, ma si indebolisce la forza del dibattito, della critica e del dissenso. Si aiuta il potere, quello peggiore, che ha sempre cercato di tenere isolate le università del proprio paese, di impedirne il collegamento con quelle oltre confine”.

