Nelle campagne elettorali i leader defunti resuscitano con i loro deepfake

Al caos generato dall’intelligenza artificiale nelle campagne elettorali e nelle elezioni del 2024 si è aggiunto un altro fenomeno sempre più diffuso: i video dei leader morti e resuscitati dall’IA. In India, dove le elezioni si apriranno il 19 aprile, l’ex scrittore e primo ministro dello stato del Tamil Nadu, Muthuvel Karunanidhi, è apparso su un maxischermo alla presentazione dell’autobiografia dell’82enne politico indiano T.R. Baalu. Karunanidhi è morto nel 2018, ma suo figlio e attuale primo ministro dello stato lo ha resuscitato grazie alla tecnologia, e con tanto di occhiali da sole e sciarpa gialla, il fantasma del leader si è rivolto alla folla in un video di otto minuti per elogiare l’attuale leadership. E’ la terza volta in sei mesi che un suo deepfake viene usato per fini politici e secondo i media locali la reazione a questi video sarebbe stata talmente positiva da far pensare ai leader del partito di far fare al fantasma di Karunanidhi discorsi nella prossima campagna elettorale. L’opposizione ha poi deciso di rispondere con un altro deepfake, quello di Jayalalithaa Jayaram, attrice e anche lei ex primo ministro dello stato, morta nel 2016: “Abbiamo un governo statale corrotto e inutile”, dice in video lanciando un appello agli elettori dell’India meridionale perché votino il suo partito.

