La guerra estesa di Putin contro l'Unione europea

Bruxelles. La pubblicazione da parte della Russia dell’intercettazione di quattro alti ufficiali dell’esercito tedesco, che discutono della fornitura di missili di lunga gittata Taurus e parlano del ponte di Kerch in Crimea come di un potenziale bersaglio, solleva il sospetto che Vladimir Putin abbia lanciato una guerra totale non solo contro l’Ucraina, ma anche contro l’Unione europea nel tentativo di far venir meno il suo sostegno a Kyiv. “L’incidente va ben al di là dell’intercettazione e della pubblicazione di una conversazione”, ha detto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius: “Fa parte della guerra di informazione che conduce Putin”. A meno di cento giorni dalle elezioni europee, la guerra ibrida russa si sta estendendo ad altri settori ed altri paesi dell’Ue.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE