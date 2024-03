La baruffa tra Scholz e Macron sull'Ucraina incrina l'efficacia europea

Bruxelles. Francia e Germania hanno urgente bisogno di un reset nelle loro relazioni se vogliono dare un contributo serio alla difesa dell’Ucraina dall’aggressione della Russia. Questa doveva essere la settimana della rimobilitazione degli europei, in particolare grazie alla Conferenza di Parigi e gli impegni per aumentare l’assistenza militare a Kyiv, superando tabù ed esitazioni per inviare un messaggio forte di determinazione e deterrenza a Vladimir Putin. Ma le rivalità personali, le incomprensioni e i tabù franco-tedeschi stanno producendo il risultato opposto. Prima ci sono state le parole di Emmanuel Macron, che non ha escluso l’invio di soldati sul terreno per mantenere l’ambiguità strategica, provocando un’immediata smentita di Olaf Scholz. Poi c’è stata un’enorme gaffe strategica da parte del cancelliere tedesco che, per giustificare la sua opposizione alla fornitura di missili di lunga gittata Taurus, ha rivelato informazioni di intelligence che mettono in imbarazzo (e pericolo) Francia e Regno Unito. Nel frattempo, a Bruxelles, Parigi e Berlino bloccano – per ragioni diverse – un accordo sulla European Peace Facility, lo strumento dell’Unione europea da 5 miliardi di euro per finanziare le armi per Kyiv. Le condizioni poste da francesi e tedeschi renderanno la Europea Peace Facility meno ricca, meno rapida e meno efficace.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE