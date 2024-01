Il nord di Gaza è al centro della visita di Blinken e degli accordi sugli ostaggi

Washington sa chi prende le decisioni in Israele e non sono gli urlatori della maggioranza. Sa anche che, però, chi prende le decisioni non la pensa come gli Stati Uniti sul Libano

Antony Blinken ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog e il gabinetto di guerra con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Le visite assidue e lunghe del segretario di stato in medio oriente sono un segnale non trascurabile di quanto gli Stati Uniti guardino con urgenza ai conflitti di Israele con i suoi vicini, alla necessità di costruire una nuova infrastruttura in medio oriente che sia garanzia di una sicurezza in grado di durare. Gli obiettivi di Israele e Stati Uniti coincidono, le divergenze però su come perseguirli non mancano. Blinken ha detto che il ricorso contro Israele all’Aia “distrae da importanti sforzi”, che l’accusa di genocidio a Israele è “infondata”, che il numero delle vittime a Gaza è “troppo alto” e che la realizzazione di uno stato palestinese è indispensabile per la sicurezza futura di Israele. Gerusalemme ha accettato che una delegazione dell’Onu entri nella parte settentrionale della Striscia per tracciare una mappa della situazione e valutare di cosa c’è bisogno prima che i civili possano tornare. Per l’esercito israeliano, Hamas non ha più il controllo del nord, ma il ritorno dei civili è tra le opzioni che Israele vuole proporre per avere in cambio la liberazione degli ostaggi. Sarà permesso il ritorno dei palestinesi nel nord, soltanto quando Hamas avrà rilasciato i centoventisei ostaggi israeliani.