Gli ostaggi e il conflitto interiore di ogni israeliano: liberarli sconfiggendo Hamas

Tel Aviv, dalla nostra inviata. Da venerdì scorso, i cittadini israeliani aspettano la sera per vedere le immagini della liberazione degli ostaggi. Attendono impotenti e agitati che Hamas restituisca le persone che ha rapito il 7 ottobre. Attendono di sapere come stanno questi israeliani che tornano a casa e spesso la trovano vuota. Nel vedere la liberazione, si prova sollievo, ogni volta, ma anche rabbia. Lo spettacolo serale che i terroristi mettono in piedi, facendo arrivare gli ostaggi all’appuntamento con la Croce rossa tra una folla che li riprende, che batte le mani, che li filma mentre scendono stravolti in pigiama, con il 7 ottobre addosso, sono la prova del ricatto di Hamas, sicuro del fatto che finché continuerà a liberare i civili, Israele deve rimanere immobile e accettare che la tregua venga estesa. I terroristi hanno trasformato la liberazione degli ostaggi in uno show. Sanno che gli ostaggi racconteranno della prigionia, daranno dei dettagli importanti, ma quello che conta sono le immagini e vengono riprese e mostrate anche a uso di propaganda interna. Quella esterna conta meno in questo momento, la pressione internazionale attorno a Israele affinché accetti un cessate il fuoco non può far altro che aumentare e neppure la notizia della presunta morte di Kfir, il bambino di dieci mesi, e di Ariel, suo fratello di quattro anni, può cambiare le cose.

