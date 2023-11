La bella spocchia da kibbutz

Be’eri, dalla nostra inviata. E’ il primo giorno di semina del grano in Israele e il lavorìo nei campi vicini ai kibbutz nella parte meridionale del paese si muove sulle note di un canto: “Il grano tornerà a crescere”. E’ una promessa ed è anche un lamento funebre composto dopo la guerra dello Yom Kippur a Beit HaShita per la morte di undici figli di questo kibbutz nel nord di Israele. Oggi si semina, domani il grano tornerà a crescere, ma a Be’eri, che di figli il 7 ottobre ne ha persi ottantasei, per il momento non si torna a vivere. Qui si lavora, si manda avanti l’economia, ma per ripopolare le case di quotidianità e svuotarle dalle macerie tutti vogliono la sicurezza che i terroristi non torneranno per uccidere e rapire né a piedi, né in deltaplano né con il bulldozer, e che i missili non cadranno più. Nel frattempo, Be’eri non può fermarsi: lavora, contribuisce alla sua economia e a quella del paese, mentre tutti vanno alla ricerca della parola “pace”. Alon, come tanti abitanti del Kibbutz, il 6 ottobre era a una festa. Erano riuniti nell’unico teatro della comunità per ricordare la notte in cui nel Negev vennero costituiti gli undici punti che avrebbero dovuto ispirare il futuro stato di Israele: tra questi c’era Be’eri, un kibbutz rimasto alle sue regole originarie, in cui chi ci vive affida parte dei suoi guadagni alla comunità e contribuisce alla sviluppo di tutti. “E’ stato un Olocausto di un giorno”, dice Alon parlando del 7 ottobre, “vogliamo tutti tornare qui, ma prima dobbiamo avere la certezza che vivremo in pace. Io sono sempre stato un pacifista e finché ci sarà Hamas non avremo mai nessuna garanzia. Per Israele è importante che torniamo a stabilirci qui, ma lo faremo a determinate condizioni: deve esserci un cambiamento nella Striscia e Hamas deve essere eliminato”. La scomparsa dei kibbutz renderebbe Israele più fragile, dove c'è vita non ci sono zone d’ombra e poi in queste comunità c’è l’essenza dello stato ebraico, c’è il disegno di Israele.

