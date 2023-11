"Il 7 ottobre è la fine del compromesso e il ritorno del Jihad". Parla Georgers Bensoussan

"La guerra in Israele è un nuovo episodio della lotta tra due nazionalismi. Ma questa lettura non funziona più. Una lettura religiosa sembra più convincente con un’organizzazione islamista che non prevede né compromesso né negoziazione, ma solo la distruzione dell’altro" dice lo storico al Foglio

È sera quando i corpi senza vita di due “collaborazionisti d’Israele” sono trascinati per strada, dileggiati e al grido di “Allahu Akbar” appesi a un palo della luce. Non siamo a Gaza sotto Hamas, ma a Tulkarem sotto l’Autorità Nazionale Palestinese, finanziata dalla Ue, dall’Onu e dagli Stati Uniti, a soli dieci chilometri dalla città israeliana Netanya. Una ferocia che sembra confermare la tesi di Georges Bensoussan, lo storico francese che ha scritto “Storia della Shoah” (Giuntina), “Genocidio, una passione europea” (Marsilio), “Il sionismo” e “L’eredità di Auschwitz” (entrambi per Einaudi). “Il 7 ottobre è un nuovo episodio nella lotta tra due nazionalismi, ma questa lettura occidentale non funziona più” dice Bensoussan al Foglio. “Una lettura religiosa sembra più convincente con un’organizzazione islamista che non prevede né compromesso né negoziazione, ma solo la distruzione dell’altro. Non è un movimento politico, ma millenarista condannato a schiacciare o essere schiacciato”.