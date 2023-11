Liberare ostaggi senza restare in ostaggio di Hamas. La missione di Burns& co. in Israele

Il direttore della Cia, William Burns, è arrivato ieri in Qatar per negoziare un’espansione dell’accordo tra Israele e Hamas che prevede: la riconsegna da parte del gruppo terroristico palestinese degli ostaggi presi il 7 ottobre; la liberazione da parte di Israele dei palestinesi condannati che scontano le pene nelle carceri israeliane (in un rapporto più o meno: un ostaggio per tre detenuti); la tregua militare nella Striscia di Gaza. Secondo molte fonti americane, l’Amministrazione Biden vuole prolungare la sospensione dei combattimenti per riportare in Israele più ostaggi possibili e per far entrare gli aiuti nella Striscia.

