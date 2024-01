Nel giorno del compleanno di Budanov, Kyiv colpisce la Crimea. Mosca lancia i missili di Pyongyang

Dopo i pesanti bombardamenti russi che dalla fine di dicembre colpiscono obiettivi civili e infrastrutture ucraine, l’esercito di Kyiv sta rispondendo con attacchi anche oltrepassando il confine, arrivando fino in Russia, tanto da definire una “nuova fase” della guerra in Ucraina. Giovedì le Forze armate ucraine, nel giorno del compleanno del loro capo dell’intelligence militare, Kyrylo Budanov, hanno lanciato due attacchi in Crimea, la regione ucraina annessa illegalmente da Mosca nel 2014. Ci sono state diverse esplosioni in un posto di comando russo a Sebastopoli, una molto potente a Yevpatoriia, vicino a una struttura militare, poi è circolato un video che mostrava una colonna di fumo nella penisola. Poche ore dopo, il governatore filorusso di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, ha detto che la difesa ha intercettato dieci missili e 36 droni ucraini e che una persona sarebbe rimasta ferita nel “più grande attacco” registrato in Crimea negli ultimi tempi. Kyiv ha ammesso l’attacco affermando di aver inflitto gravi danni al sistema di difesa russo e ieri, mentre il traffico sul ponte di Kerch che collega la penisola all’Ucraina era ancora sospeso, ha annunciato di aver condotto un attacco in un’altra regione russa al confine con l’Ucraina già presa di mira la scorsa settimana, Belgorod. Ieri il governatore di Belgorod Vyacheslav Gladkov ha detto che due persone sarebbero rimaste ferite.

