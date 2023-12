Dagli elmetti all'economia di guerra: Scholz attrezza l'Ue contro la minaccia di Mosca

Il Kiel Institute tedesco ha appena aggiornato il suo “Ukraine support tracker”, che monitora il sostegno internazionale alla difesa ucraina dall’aggressione russa: la Germania è il secondo fornitore di armi a Kyiv dopo gli Stati Uniti. Secondo un sondaggio della tv pubblica Zdf, più del 70 per cento dei tedeschi intervistati dice che bisogna continuare a fornire armi ed equipaggiamento militare all’Ucraina, e semmai aumentarli. Olaf Scholz, il cancelliere riluttante che all’inizio dell’invasione russa aveva spedito cinquemila elmetti in Ucraina e aveva sperato di non dover mai sospendere l’approvvigionamento energetico tramite Nord Stream, ora dice a Vladimir Putin che un modo per mettere fine alla “tragedia” in Ucraina c’è: che Mosca smetta di fare la guerra contro gli ucraini. E all’ultimo Consiglio europeo è stato Scholz a dire a Viktor Orbán di lasciare la stanza in cui s’è votato (a 26) l’inizio dei negoziati di adesione dell’Ucraina all’Unione europea.

