Meloni e la parabola discendente di Sunak

A Londra non c’è più nessuno disposto a credere al successo della politica di Sunak sul Ruanda: l’idea di trasferire i migranti in quel paese è stata sonoramente bocciata dalla Corte Suprema. Il primo ministro britannico tira dritto solo per tenere insieme un partito conservatore ormai allo sbando, ma sa benissimo che verranno prima le elezioni di un eventuale trasferimento di un solo migrante in Ruanda. Anzi, anche dentro il partito conservatore, molti credono che Sunak avrebbe fatto meglio a cogliere una delle mille occasioni per abbandonare un’idea così sfortunata dalla nascita. Rischia perfino di lasciarci la poltrona e senza nemmeno una valida ragione visto che il numero dei migranti è già sceso per altre ragioni e per le politiche di contrasto alle partenze, le uniche che funzionano. L’apparizione di Sunak a Roma si spiega con la disperazione di trovare qualcuno lontano da casa a cui l’idea del Ruanda possa piacere. Anche Meloni spera che la sua politica di outsourcing del problema migratorio verso l’Albania possa funzionare. In verità, se va bene, farà probabilmente la stessa fine della politica sul Ruanda: per ora sono stati spesi 240 milioni di sterline senza che un solo migrante abbia attraversato il mare. Anche la Meloni si rivolge a Sunak per reazione all’essere fuori dal gruppo di trazione dell’Europa.

