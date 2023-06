La Corte d'appello inglese boccia il governo: no ai migranti in Ruanda

I migranti in Ruanda non si possono mandare, è illegale. Lo ha stabilito la Corte d’appello britannica, infrangendo i sogni di gloria della ministra dell’Interno Suella Braverman, che sperava di spedire chi sbarca sulle coste del paese in una spartana ma costosissima facility ruandese – 140 milioni di sterline pagati finora per niente – dove gestire le pratiche per ottenere, eventualmente, lo status di rifugiato e farsi una vita in Ruanda. Il governo di Rishi Sunak farà appello alla Corte suprema, visto che al centro del decreto Immigrazione c’è la promessa di fermare le imbarcazioni con un programma pilota, della durata di cinque anni, così distopico da essere capace, nella speranza del governo, di far passare alla gente la voglia di partire.

