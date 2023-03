Londra vuole deportare tutti i migranti illegali. Il problema è dove

Con la proposta di legge della ministra dell'Interno Braverman chiunque arrivi illegalmente nel Regno Unito sarebbe arrestato e spedito all'estero: ma non si sa ancora in quale paese. Intanto i Labour parlano già di misura "contro le normative internazionali"

Al governo britannico di Rishi Sunak non importa calpestare le regole internazionali sui migranti: noi li respingiamo prontamente dalle nostre coste, e pazienza se sono richiedenti asilo, con le regole attuali la situazione è totalmente ingestibile. Un problema, quello degli sbarchi, che il premier aveva promesso di risolvere mesi fa, quando era alle prese con il tentativo di dare un tono ai suoi primi passi a Downing Street, ma alla cui soluzione manca ancora un tassello fondamentale, ossia la destinazione finale delle persone che arrivano sulla costa sud del paese, spesso in paesini costieri derelitti che hanno già in passato espresso con convinzione le loro simpatie a destra, magari pro Ukip.