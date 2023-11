Sui social antisemitismo e islamofobia sono sfuggiti di mano. Nessuna piattaforma esclusa

Rapporti e analisi mostrano come TikTok, Facebook, Instagram ma soprattutto X non siano in grado di tenere sotto controllo l'incitamento all'odio online. I bot di estrema destra e le teorie del complotto sulla "grande sostituzione" che per Musk sono "verità"

Dall’attacco di Hamas del 7 ottobre, report e analisi mostrano come i social media non siano in grado di tenere sotto controllo l’hate speech, l’incitamento all’odio online. Nelle prime settimane il social che ha suscitato più critiche è stato TikTok, di proprietà cinese, tutt’oggi accusato, soprattutto negli Stati Uniti, di aver diffuso pochissimi contenuti riguardanti l’attacco terroristico rispetto agli innumerevoli video dei bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza. Nella versione cinese di TikTok, Douyin, da oltre un mese la Cina non censura post e commenti antisemiti, diffondendo migliaia di contenuti anti Israele. La Repubblica popolare dal 7 ottobre non ha mai condannato esplicitamente Hamas utilizzando, come per l’Ucraina, la giustificazione della “neutralità”, ed è anche per questo motivo che i repubblicani al Congresso americano continuano a chiedere la chiusura di TikTok negli Stati Uniti. Se una delle prove, secondo i repubblicani, sarebbe il fatto che il numero di video con l’hashtag #freepalestine, Palestina libera, è drammaticamente più alto di quelli con l’hashtag #standwithisrael, la società cinese ha detto che “le ideologie d’odio, come l’antisemitismo, non sono mai state consentite sulla piattaforma”, e che il suo algoritmo “non ha la capacità di schierarsi”.