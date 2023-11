Perché a parole i talebani sono cauti nel loro sostegno a Hamas

Un account parodia su Twitter rilancia una fake news che viene ripresa anche da alcune agenzie di stampa. E a smentirla ufficialmente ci pensa Kabul in prima persona

“Si tratta soltanto di illazioni, di voci infondate. Non si tratta assolutamente di notizie confermate”. Così il portavoce dei Taliban Zabiullah Mujahid è stato costretto a smentire ufficialmente la notizia fatta circolare su X da un account parodia-ma-non-troppo che affermava testualmente: “Questa sera il ministero degli Esteri (dei talebani) ha contattato i suoi omologhi in Iran, Iraq e Giordania chiedendo il permesso di attraversare i loro territori per raggiungere la Terra Santa. Ci stiamo preparando, e speriamo di ricevere buone notizie”.