Le macerie dell'Unrwa, accusata di sostenere Hamas. “Falso, ma indagheremo”

Dopo oltre un mese dagli attacchi di Hamas e l’inizio dell’offensiva israeliana, fra le macerie di Gaza resta intrappolato anche il futuro dell’agenzia delle Nazioni Unite più controversa. Circa 13 mila funzionari dell’Unrwa, l’Agenzia per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi, da settimane trovano riparo fianco a fianco con altri 700 mila residenti di Gaza in 151 strutture sparse lungo la Striscia. Una decina di giorni fa, all’intensificarsi dei bombardamenti e con l’interruzione dei collegamenti internet e telefonici con Gaza, il segretario generale dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, aveva scritto una lettera in cui annunciava di aver “perso i contatti con gran parte dei funzionari”. “Grazie a Dio siamo ancora vivi, ma molti di noi hanno perso mogli, figli, amici”, aveva risposto al telefono qualche giorno dopo Adnan Abu Hasna, uno dei portavoce dell’Unrwa a Gaza. Ieri è stata raggiunta quota 103 morti. Non esiste agenzia nella storia dell’Onu che abbia pagato un prezzo così elevato in termini di vite umane. “L'Unrwa sta facendo un lavoro straordinario sul campo”, ha riconosciuto lo scorso 4 novembre il segretario di stato americano Antony Blinken. Ma il suo strenuo impegno umanitario durante la guerra a Gaza non ha impedito che, così come avviene sin dalla sua creazione nel 1949, l’Unrwa diventasse un ulteriore oggetto di scontro fra israeliani e palestinesi.

