Non sentirsi più al sicuro né in Francia né in Israele: la storia di Debora e David

Al Foglio la storia di due franco-israeliani e della loro vita dopo il 7 ottobre scorso: "Abbiamo una paura quasi irrazionale che i terroristi possano entrarci in casa. Viviamo la doppia angoscia per ciò che può succedere a Parigi e a Gerusalemme

Alcuni suoi amici hanno tolto la mezuzah dalla porta di casa. “Hanno paura. Li capisco. Ci sono molte consegne a domicilio, ci sono nome e cognome sul campanello e le persone hanno facilmente accesso alle nostre case. Anche io non sono più serena dal 7 ottobre, ma ho deciso di tenerla perché mi sono detta che se la tolgo significa che c’è la guerra in Francia. Abbiamo un governo che ci sostiene e si creano dei collettivi per contrastare ogni forma di atto antisemita. Non siamo soli”. Deborah, 36 anni, con la doppia nazionalità francese e israeliana, è una delle tante ebree della diaspora che sta vivendo quella che Libération ha chiamato “double déchirure”: la doppia lacerazione, la doppia ferita di chi assiste alla recrudescenza dell’antisemitismo in Francia e allo stesso tempo alla perdita di Israele come luogo di rifugio sicuro da quando Hamas ha lanciato la sua nuova offensiva terroristica.