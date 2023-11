La comunità ebraica in Francia si sente isolata come mai era successo dalla Shoah

Con 1.040 atti antisemiti recensiti in un mese, siamo ricondotti alle ore più buie del pre-guerra – scrive Maurice Lévy sul Monde –. Non vi infliggerò la lista di questi atti che creano un clima di insicurezza e, per molti, di paura. Non ci sono stati ancora morti, ma sappiamo tutti che questi movimenti possono facilmente scivolare verso il tragico. Cosa stiamo facendo noi per evitare il peggio?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE