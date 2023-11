"Siamo di fronte a un nuovo antisemitismo". Il discorso di Nordio all'Istituto di cultura italiana di New York

"L’ideale di Israele, della sua Giustizia e della sua tenacia, sono le fondamenta della nostra libertà e della nostra democrazia. Ad essa dobbiamo sostegno, gratitudine e amore". Pubblichiamo la lectio magistralis tenuta dal ministro della Giustizia in visita negli Stati Uniti

"Questo incontro è per me un grande onore. La mia ammirazione per il popolo ebraico, che ha dato al mondo tanto quanto ha sofferto, risale a oltre 60 anni fa, quando seguii, da ragazzo, il processo nei confronti di Adolf Eichmann. Negli stessi anni, studiando il violino, vidi che i dieci più grandi violinisti erano ebrei. L’ammirazione è aumentata quando ho letto la storia delle guerre giudaiche di Giuseppe Flavio, e infine, pur essendo di religione cattolica, ho studiato l’Antico Testamento.