Duecentocinquanta stelle di David sui muri di Parigi: spunta la pista russa

Dietro alle stelle di David disegnate sulle facciate di decine di abitazioni e negozi a Parigi e in alcune periferie limitrofe ci sarebbe la mano russa. È questa, secondo quanto appreso da France Info, la pista privilegiata dagli inquirenti francesi a una settimana dalla comparsa di una sessantina di stelle di David sui muri di diversi immobili del Quattordicesimo arrondissement. Lo scorso 27 ottobre, è stata fermata una coppia di nazionalità moldava, un uomo di 33 anni e una donna di 29, dopo essere stati denunciati da un residente del Decimo arrondissement che li ha visti “tracciare una stella blu” sul muro di una scuola. Posti in stato di fermo e ora in detenzione, i due cittadini moldavi, senza permesso di soggiorno, hanno dichiarato agli inquirenti di aver agito sotto gli ordini di “un individuo in Russia”. Ieri, France Info, che ha sentito fonti vicino al dossier, ha rivelato che, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stata identificata anche un’altra coppia, che però avrebbe già abbandonato il territorio francese.

