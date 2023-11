Il mandante delle stelle di David sui muri francesi è un moldavo pro russo 

Quella che nei giorni scorsi era soltanto un’ipotesi avanzata a Europe 1 e France Info da alcune fonti vicino al dossier, ora è una certezza: dietro le stelle di David disegnate sulle facciate di abitazioni e negozi tra Parigi e banlieue limitrofe c’è la Russia. Giovedì, il ministero degli Esteri francese ha condannato apertamente in un comunicato l’ennesimo tentativo di destabilizzazione proveniente da Mosca, accusando la rete russa Doppelgänger/Recent Reliable News di aver amplificato e diffuso sui social le foto delle stelle di David disegnate sui muri della capitale francese e degli altri comuni presi di mira. Nel suo comunicato, il Quai d’Orsay afferma che “questa nuova operazione di ingerenza digitale russa contro la Francia certifica la persistenza di una strategia opportunistica e irresponsabile che mira a sfruttare le crisi internazionali per seminare confusione e creare delle tensioni”. L’inchiesta, condotta da Viginum, l’organismo francese di lotta contro le operazioni di ingerenza, ha evidenziato che la rete russa è stata la prima a pubblicare sui social gli scatti che mostrano le stelle di David e tramite una serie di account ha enfatizzato il problema dell’antisemitismo in Francia accusando le autorità francesi di non proteggere i concittadini di confessioni ebraica. Il Quai d’Orsay ha precisato che la condanna si riferisce specificatamente alla diffusione e all’amplificazione delle foto dei tag sui social, perché per quanto riguarda l’origine delle 250 stelle di David disegnate nelle ultime due settimane l’inchiesta giudiziaria è ancora in corso, anche se sembra evidente che le due cose siano legate. Per ora sono quattro le persone sospettate, tutte di nazionalità moldava. Si tratta di due coppie: la prima, un uomo di 33 anni e una donna di 29, è stata fermata lo scorso 27 ottobre. I due sono stati denunciati da un residente del Decimo arrondissement che li ha visti “tracciare una stella blu” sul muro di una scuola e davanti agli inquirenti hanno confessato di aver agito su ordine di “un individuo in Russia”. La seconda è stata identificata dalle telecamere di videosorveglianza, ma ha abbandonato il territorio francese prima di essere rintracciata dalle autorità. La novità, da giovedì, è il nome e cognome del mandante dell’operazione: Anatolii Prizenko, uomo d’affari moldavo, incarcerato per truffa nel 2012, e all’origine della nascita di vari gruppi pro russi prima di unirsi al Partito socialista moldavo, formazione euroscettica e controllata da Mosca.

