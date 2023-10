I nemici aggressivi, spietati, di Israele sono ancora quelli del discorso di Ratzinger

I figli di Carlo Calenda non sono un problema solo famigliare, posto che siano un problema, né generazionale (aggettivo vischioso). Sono o rappresentano, posto che i figli di Carlo come tanti altri figli dell’occidente colto e affluente, nelle scuole nelle università nelle famiglie, riluttino a comprendere la necessità della risposta armata di Israele ai suoi nemici, nemici in nome di Allah, un problema universale. Carlo adombra una difficoltà, in termini eufemistici o gentili ma sottili, in un suo post su Twitter. Deve e vuole parlare, sezionare immagini e fatti, spiegare il suo punto di vista, ascoltare quello dei figli in formazione e insegnare e imparare, discutere ogni giorno, deve trasportare nell’intimità famigliare, dove esistono davvero quei fantasmi che si chiamano “valori” nel dibattito pubblico, le sue convinzioni politiche e civili di convinto difensore del diritto all’esistenza e all’autodifesa dello stato d’Israele, di nemico di ogni forma anche larvale di antisemitismo antisionista, esprimendo tutte le preoccupazioni umanitarie e politiche riguardanti la sorte dei palestinesi che fanno da scudo simbolico e fisico alle imprese terroristiche di Hamas, recuperando il senso di una lunga storia di amore e di tenebra che ci lega al culmine del male nel XX secolo, la Shoah.

