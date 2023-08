Le linee rosse di Biden e Putin. Così Washington ha ridimensionato la minaccia nucleare di Mosca

Il "rischio di escalation", fino a pochi mesi fa il mantra della Casa Bianca sia come espressione di paura reale sia come motivazione per calibrare il sostegno all'Ucraina, si è notevolmente abbassato. Gli attacchi di Kyiv e il fattore Xi

Sin dai primi giorni dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, la strategia dell’Amministrazione Biden è stata quella di impedire a Vladimir Putin di fare qualcosa di drastico, come attaccare un paese della Nato o ricorrere all’arma nucleare. Oggi, dopo i numerosi tentativi dell’esercito di Kyiv di riportare la guerra in Russia, questo rischio, dicono i funzionari americani, si è notevolmente ridotto. Julia Ioffe, giornalista americana nata in Russia, nell’ultimo numero della newsletter “The Best & The Brightest” ripercorre gli ultimi mesi di guerra che hanno portato alla trasformazione delle “linee rosse di Putin e Biden”. Se fino a poco tempo fa la “minaccia di escalation” era diventata “un mantra a Washington, sia come espressione di una paura reale che come una motivazione per temperare e calibrare il sostegno militare all’Ucraina”, oggi “c’è un chiaro consenso sul fatto che la Casa Bianca consideri il rischio di un attacco nucleare da parte di Putin più basso, incoraggiando i funzionari americani ad approvare tacitamente tattiche ucraine che un tempo temevano avrebbero scatenato una reazione contro la Nato, o peggio”, scrive Ioffe.