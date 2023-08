Kyiv mette i droni in bella mostra

La prima regola della resistenza ucraina è non mostrare cedimenti, lati deboli. Non lamentarsi, andare avanti. Reagire, costi quel che costi. Mostrarsi forti anche nei momenti di sfinimento. Ieri il Servizio di sicurezza dell’Ucraina, conosciuto con l’acronimo Sbu, ha raccontato alla Cnn come è stato colpito il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di Crimea. Il ponte ha subìto due attacchi, uno a ottobre dello scorso anno, l’altro a luglio, e con una dichiarazione aperta, il capo dell’Sbu, Vasyl Maljuk, ha detto che sono stati dei droni sperimentali a colpirlo, ingegnati proprio dai servizi di sicurezza. L’Sbu ha anche affidato alla Cnn le immagini dell’attacco e dei droni che si chiamano Sea Baby o in ucraino Morski maljuk – l’ironia è duplice perché maljuk oltre a voler dire “ragazzino” è anche il cognome del capo dell’Sbu. Il direttore dei servizi di sicurezza ha detto che di attacchi del genere ne seguiranno altri e gli stessi droni sono stati utilizzati anche per colpire nelle ultime settimane la nave da sbarco Olengorskij Gornjak – dall’inizio della guerra Kyiv è riuscita a mettere fuori uso cinque navi da sbarco – e la petroliera Sig nelle acque del porto di Novorossijsk. La guerra è in mare, nel Mar Nero, Mosca pensava di bloccare i movimenti commerciali di Kyiv nelle acque e Kyiv ha invece dimostrato di poter bloccare Mosca e ieri ha voluto far vedere in che modo c’è riuscita, palesando anche che le difese russe sono scarse: un drone sperimentale può arrivare, dotato di telecamere, fino a un obiettivo strategico come il ponte di Kerch senza essere fermato, e colpire in modo reiterato. Finora Kyiv è stata sempre poco incline a prendersi apertamente le responsabilità di certi attacchi, ma parlare chiaro serve a far vedere che non ci sono cedimenti, soprattutto nel Mar Nero, dove l’Ucraina sta cercando di sollecitare i mercantili a partire dai suoi porti anche se l’iniziativa per il trasporto del grano non sta più in piedi per colpa di Mosca. Sono azioni necessarie, anche per rispondere ai dubbi sulla controffensiva, che pure ieri ha segnato una vittoria: la bandiera ucraina è tornata nel villaggio di Urozhaine, che si trova a un centinaio di chilometri dalle città occupate di Berdyansk e di Mariupol. L’avanzata è lenta, ma va avanti, cerca varchi tra i territori che i russi hanno minato.

