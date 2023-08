Missili ipersonici, il mare di guerra e gli sconfinamenti

Sergey Vakulenko è un esperto di fonti di energia e da quando la Russia ha invaso l’Ucraina analizza come il mercato energetico di Mosca sta cercando di ristrutturarsi, a fatica. In una delle sue ultime analisi ha scritto che la guerra nel Mar Nero potrebbe presto assomigliare a quella tra Iran e Iraq nel Golfo Persico degli anni Ottanta con un impatto forte per tutto il mondo. Da metà luglio, il Mar Nero è il centro dei bombardamenti e delle provocazioni, Odessa è tra le città che soffre le conseguenze maggiori, perché tra i centri portuali è la più importante, bersaglio continuo dei missili russi. Gli ucraini, a loro volta, hanno capito che l’unico modo per reagire è rendere il mare pericoloso anche per gli affari di Mosca. Finora Kyiv è riuscita a colpire in modo preciso grazie all’utilizzo dei droni marini, ma la Russia non si è fermata. Il Mar Nero – grazie agli accordi che garantivano il trasporto del grano tramite un’iniziativa condivisa tra Kyiv, Mosca, Turchia e Onu – è stato il punto da osservare per capire secondo quali logiche si poteva portare la Russia a negoziare. Per circa un anno, diversi paesi, anche vicini a Mosca, hanno fatto pressione affinché il Cremlino non stracciasse l’accordo che permetteva la navigabilità nel Mar Nero e quindi il trasporto dei cereali in giro per il mondo. Poi il Cremlino ha deciso che il trasporto doveva essere interrotto, e pensando di creare problemi soltanto per Kyiv, si è invece ritrovato a crearne a se stesso limitando il proprio trasporto sia di grano sia di petrolio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE