La pazienza di Zelensky

La pazienza, si dice, è la virtù di chi possiede anche la forza. E così è stato per secoli, così era certamente per il generale Kutuzov quando in “Guerra e pace” suggeriva che per vincere contro Napoleone ci volevano due combattenti chiamati “tempo e pazienza”. Questa guerra, la seconda invasione dell’Ucraina da parte della Russia – la prima è iniziata nel 2014 – sta dimostrando che la pazienza è anche la virtù dei bisognosi, è compagna della necessità. La Russia di Vladimir Putin non è quella di Kutuzov, non è invasa, invade. E Putin, l’invasore, è tutt’altro che paziente, voleva conquistare Kyiv con la voracità, non sostenuta da calcoli esatti e né dalla buona preparazione. Ora aspetta che siano gli altri a cedere, che l’Ucraina stremata gli conceda una vittoria, seppur ridotta rispetto alle sue aspettative iniziali, che gli alleati abbandonino Kyiv, si stanchino e diano un contentino territoriale all’uomo che ha messo sottosopra il mondo. Chi invece non può far altro che essere paziente, perché è in uno stato di necessità, è Volodymyr Zelensky, che ogni concessione deve guadagnarsela, così come ogni appoggio internazionale, ogni carro armato. Ieri gli Stati Uniti hanno approvato l’invio di alcuni caccia F-16 all’Ucraina. Danimarca e Paesi Bassi potranno mandare i loro aerei dopo che i piloti ucraini avranno finito l’addestramento. Gli F-16 contribuiranno alla difesa dei cieli e Kyiv li chiede dall’inizio della guerra. Durante il vertice del G7 a Hiroshima aveva preso forma, in presenza di Zelensky, una coalizione dei jet con i paesi disposti a mandare i loro caccia in Ucraina o ad addestrare i piloti. Era maggio.

