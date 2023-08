Come cambiano le vacanze dei russi con la guerra

I russi vanno in vacanza, ma hanno cambiato le loro abitudini. Sentono la guerra e temono la guerra, per cui il Mar Nero è diventato il posto da evitare. La Crimea, annessa con un referendum illegittimo e con la forza, è sempre stata una meta vacanziera, e l’arrivo della Russia nel 2014 aveva già stravolto il suo mercato, impoverito le sue infrastrutture, tanto che diversi russi, frequentatori assidui e ben accolti nella penisola prima dell’annessione, pensavano che lo strappo internazionale non avesse giovato ai costumi vacanzieri. Tanto meno ha giovato la decisione di invadere tutta l’Ucraina, e adesso la Crimea, trasformata in una base militare dall’esercito russo, è da evitare. Perché passare sul ponte di Kerch, che collega la penisola alla Russia, non è sicuro, si crea traffico e, nel caso di attacchi forti alla Crimea o al ponte da parte dell’esercito ucraino, i turisti fuggono, nel panico. Sergei Romashkin, vicepresidente dell’Associazione dei tour operator russi, ha detto al Kommersant che in Crimea il turismo è calato almeno del 30 per cento. La penisola ucraina, da meta di elezione dei russi, si sta derussizzando, in città come Sebastopoli le prenotazioni si sono ridotte del 66 per cento, a Eupatoria del 69. Qualcuno ha cambiato programmi restando in Russia, andando a Sochi o in altre località della regione di Krasnodar, sempre affacciate sul Mar Nero, che Mosca ha reso un mare infrequentabile. I numeri di chi viaggia sono più bassi dell’estate del 2022, Romashkin però cita l’autunno scorso come il momento di maggior declino del turismo russo. E’ stata la decisione del Cremlino di indire una mobilitazione parziale a bloccare le partenze di circa un milione di turisti.

