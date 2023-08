Sarkozy non ha capito nulla su Putin: rifarebbe gli stessi errori del 2008

Nicolas Sarkozy era il presidente della Francia quando Vladimir Putin invase la Georgia dopo un vertice della Nato a Bucarest in cui si discuteva della richiesta di Tbilisi e Kyiv di entrare a far parte dell’Alleanza atlantica. Durante quel vertice, era il 2008, Sarkozy fu tra i sostenitori dell’idea che accogliere i due paesi sarebbe stato visto come una provocazione. Putin attaccò ugualmente. Ora a quindici anni dalla guerra in Georgia, che non è mai finita, Sarkozy ha pubblicato un libro e ha rilasciato un’intervista al Figaro in cui dice che noi europei abbiamo bisogno dei russi e i russi di noi; che l’annessione della Crimea è stata una violazione evidente del diritto internazionale, ma ora sarebbe illusorio pensare che Mosca la mollerà, quindi meglio lasciare le cose così; che l’Ucraina deve rimane un ponte e non deve scegliere tra l’Unione europea e la Russia perché sarebbe contro la storia – l’Ucraina ha già scelto trent’anni fa e se c’è una cosa contraria alla storia è la guerra iniziata dal Cremlino.

