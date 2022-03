La Francia vuol farsi mediatrice presso Putin. Il caso Sarkozy

Zemmour, il candidato della destra identitaria per l'Eliseo, scrive a Macron e chiede che il paese si "adoperi in ogni modo per far cessare l'aggressione" russa. E individua nell'ex presidente francese, insieme a Hubert Védrine, l'emissario "per la pace" più efficace. Ma lui per il momento non commenta

“La Francia non può più essere attendista e deve adoperarsi in ogni modo per far cessare questa aggressione e ottenere la pace il più rapidamente possibile. Lei non è ancora riuscito a far sentire la voce della Francia. Le chiedo dunque di designare oggi due ‘emissari della Francia per la pace’. Nicolas Sarkozy e Hubert Védrine”. Inizia così la lettera aperta di Éric Zemmour, candidato della destra identitaria alle presidenziali francesi, all’inquilino di Eliseo Emmanuel Macron. Una lettera in cui il leader di Reconquête! invoca la discesa in campo dell’ex presidente della Repubblica e dell’ex ministro degli Esteri di Jacques Chirac (Védrine fu il capo della diplomazia francese durante la guerra in Kosovo) come intermediari per risolvere la crisi in Ucraina, in ragione della loro esperienza e della loro posizione di equilibrio. “Entrambi, sulla scena internazionale, incarnano la Francia come potenza indipendente e di equilibrio. Entrambi sono rispettati dai belligeranti, sia dagli ucraini sia dai russi, sia dagli europei sia dagli americani. Entrambi hanno l’esperienza della diplomazia e delle mediazioni”, ha scritto Zemmour, convinto che solo Sarkozy e Védrine potrebbero ottenere un cessate-il-fuoco immediato a Kiev.