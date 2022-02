Perché sono sempre di più i lepenisti che passano con Zemmour?

Parigi. Il Rassemblement national “assomiglia più a una setta che a un partito maturo”, ha detto ieri a BfmTv Nicolas Bay, l’ultimo disertore della formazione di Marine Le Pen passato con Éric Zemmour, il candidato di Reconquête! alle presidenziali francesi. Bay ha fatto di tutto per farsi cacciare dal partito: da portavoce del Rn, ha sempre strizzato l’occhio a Zemmour, dicendo che non bisognava trattarlo come un “nemico”, e secondo quanto riferito dall’entourage della Le Pen avrebbe persino “trasmesso una serie di elementi strategici e confidenziali” al rivale sovranista. “Accuse infondate”, grida lui, ma intanto, in un’intervista al Figaro, fa capire di aver già voltato pagina. “Ho deciso di impegnarmi a tempo pieno nella campagna per le presidenziali di Zemmour, perché credo profondamente nella sua candidatura, nel suo progetto e nella sua strategia”, ha dichiarato al quotidiano conservatore, sottolineando che sempre più eletti, militanti e elettori del Rn non voteranno più per Marine Le Pen “e si stanno riorientando verso Zemmour”.

