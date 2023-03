Così l'occidente s'è messo ad ascoltare le aspirazioni dei popoli, da Kyiv a Tbilisi e oltre

Milano. Ieri una grande folla ha riempito il centro di Kyiv, il cuore delle proteste, dell’Europa, del cordoglio e della resistenza, per il funerale di Dmitro “Da Vinci” Kotsyubaylo, capitano ventisettenne di un battaglione di volontari ucciso vicino a Bakhmut: Dmitro aveva combattuto nel 2014 durante la prima invasione russa ed era stato ferito, era uno dei giovani ucraini che più avevano parlato di libertà e di futuro, era stato nominato “eroe dell’Ucraina” e il suo volto era un’icona, un simbolo, una motivazione. Alla cerimonia c’era anche il presidente Volodymyr Zelensky con un mazzo di fiori in mano, al suo fianco Sanna Marin, premier finlandese in visita nella capitale ucraina, e poi il ministro della Difesa, i capi dell’esercito, e quella enorme folla in lutto – il popolo ucraino con la sua straziata tenacia che ha ribaltato non soltanto i calcoli feroci di Vladimir Putin ma anche la prospettiva occidentale che nella sua politica internazionale aveva preso a occuparsi più di tenere a bada i leader più riottosi che a curarsi delle persone e delle loro aspirazioni.

