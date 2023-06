Trame di rimpasto e alleanze a Parigi, con i consigli di Sarkò

Parigi. “Dobbiamo essere una squadra di attaccanti e non di difensori”. È con questa metafora calcistica che un ministro, a BfmTv, ha spiegato come dovrà essere il prossimo governo francese, quello che uscirà dal rimpasto ministeriale previsto prima del 14 luglio, giorno della Festa nazionale e giro di boa dell’estate. “I francesi devono partire in vacanza con una nuova squadra ben identificata”, ha aggiunto un deputato di Renaissance. Ci sono tante domande a cui il presidente francese, Emmanuel Macron, dovrà rispondere nei prossimi giorni. È giusto dare una seconda opportunità a Élisabeth Borne o l’attuale primo ministro è troppo fragile per un ruolo così importante? Quale dovrà essere il peso dei Républicains, il partito gollista, nel prossimo casting ministeriale, tenuto conto che senza un accordo con loro, in Parlamento, il rischio di dover utilizzare ancora il 49.3, scivoloso strumento legislativo impugnato per la riforma delle pensioni, sarebbe molto alto?

