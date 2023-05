Macron contro i Fratelli musulmani

“Il governo francese ha deciso di accelerare la sua offensiva sul fronte dell’islam radicale, questa volta colpendo duramente i Fratelli musulmani nel portafogli”. Un’inchiesta del Figaro rivela che Emmanuel Macron due anni e mezzo dopo lo choc dell’assassinio di Samuel Paty prepara un giro di vite economico contro l’islamismo. La Direzione generale della sicurezza interna (Dgsi) ha individuato non meno di venti fonti finanziarie legate all’islam politico. In totale sono già stati congelati 25 milioni di euro sui vari fondi degli islamisti. Diverse organizzazioni di patronato sono state sciolte, tra cui il fondo Aquilae di Orléans. In alcuni dipartimenti, i “fratelli” cercano staffette politiche da eletti gravitanti nell’estrema sinistra presentandosi come vittime di “una campagna di islamofobia di stato”. L’intelligence ha anche individuato una decina di città dove i Fratelli musulmani hanno creato una specie di “ecosistemi”, su un asse che va da Lille a Marsiglia, compresa la Parigi orientale, la regione Rhône-Alpes e Bordeaux. “Al di là del loro fine ultimo, che è quello di insediare una forma di Califfato, si prendono cura dei bisogni dei loro correligionari in termini di lavoro, assistenza sociale o anche assistenza al lavoro indirizzando la manodopera verso aziende che accettano l’uso del velo e le assenze il venerdì per la preghiera”, osserva un funzionario di polizia. “Seducenti, intelligenti e manipolatori, trovano le parole giuste per dare promesse e rassicurare i politici eletti. Vogliono concessioni edilizie e vendite di terreni”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE