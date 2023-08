Il soldato americano è scappato in Corea del nord per “razzismo”, dice la Corea del nord

Ieri per la prima volta sulla stampa nordcoreana è apparso il nome di Travis King, il soldato americano che ha disertato oltrepassando il confine del 38esimo parallelo durante una visita turistica nella Zona demilitarizzata in Corea del sud circa un mese fa, il 18 luglio scorso. Sin dalla diserzione del giovane soldato, le autorità nordcoreane non avevano rilasciato alcuna dichiarazione sul caso. Ieri invece la Kcna, l’agenzia di stampa ufficiale del regime nordcoreano, ha fatto sapere che King ha attraversato il confine “illegalmente di sua volontà”, e che lo avrebbe fatto a causa degli “abusi disumani e del razzismo nell’esercito americano”.

