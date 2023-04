Xi non vuole fermare Putin. La lista fasulla dei “mediatori”

Milano. I missili russi sull’Ucraina hanno ucciso ieri almeno diciassette persone, anche dei bambini, nelle loro case, perché era prima dell’alba e molti dormivano. Non c’era un attacco aereo russo tanto spietato ed esteso da cinquantuno giorni, molti missili sono stati intercettati dalla contraerea ucraina, ma quelli che sono caduti hanno fatto danni e morti nel centro dell’Ucraina, a Dnipro e Uman. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha detto: “E’ la risposta della Russia a tutte le iniziative di pace”. Sappiamo che Vladimir Putin non sente la necessità di ragioni o di dare risposte per i suoi attacchi indiscriminati al popolo ucraino, ma questo ennesimo blitz mortifero di certo permette di levare i fraintendimenti (eufemismo) dalla discussione su pace, mediatori e negoziati.

