Sauditi e russi assemblano i pezzi della grande riabilitazione di Assad

Quando la settimana scorsa il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, è atterrato a Damasco, il mondo rovesciato in cui abitiamo ha preso ancora un’altra inclinazione. Era dal 2011, cioè da quando il rais di Damasco, Bashar el Assad, ha iniziato a bombardare il suo popolo ponendo fine con la violenza alla primavera del popolo siriano, che un funzionario saudita non metteva piede nella capitale. Nel 2012, durante il vertice degli Amici della Siria a Tunisi, i sauditi fecero pressioni sull’allora segretario di stato americano, Hillary Clinton, perché armasse l’opposizione siriana. Kim Ghattas, una giornalista libano-olandese che ha raccontato in articoli, servizi e libri il medio oriente, ha scritto sul Financial Times che era presente a quel vertice e che un delegato saudita le aveva detto che Assad era un occupante e che andava rimosso. “Allora i morti siriani erano diecimila – scrive la Ghattas – Da allora sono stati uccisi 500 mila siriani, soprattutto dal regime e dai suoi alleati, Iran e Russia. Altri 135 mila sono scomparsi negli scantinati assadisti, gli sfollati sono milioni. Assad rimane uguale a com’era e non mostra rimorsi”.

