Zelensky parla al telefono con Xi, senza illusioni

Il leader cinese Xi Jinping e Volodymyr Zelensky hanno parlato al telefono, come ha scritto Pechino nel comunicato finale “su invito” del presidente ucraino. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, Zelensky ha chiesto un colloquio con Xi, ma mentre il leader cinese ha continuato a tenere relazioni molto strette con Mosca, non aveva mai accontentato Kyiv. Durante la telefonata, Zelensky ha detto che manderà un nuovo ambasciatore in Cina e Xi invierà invece un rappresentante speciale in Ucraina e in altri paesi per tenere colloqui con tutte le parti coinvolte nella risoluzione della “crisi”: nel comunicato non compaiono mai le parole guerra o Russia. Pechino si sta cimentando in un inedito ruolo da mediatore, Xi è riuscito a far parlare di nuovo Arabia Saudita e Iran, sta partecipando alla costruzione di un asse di alleanze alternativo che condivide con Mosca, e riguardo al conflitto in Ucraina si è dichiarato neutrale, ma c’è una sproporzione evidente tra i suoi rapporti con Putin e quelli con Zelensky. E un dettaglio la dimostra ancora di più: il rappresentante speciale che la Cina ha incaricato di svolgere i colloqui sarà Li Hui, ex ambasciatore di Pechino in Russia e insignito da Putin di una medaglia dell’amicizia nel 2019.

