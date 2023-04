Dopo le parole di Lu Shaye, l'Ue vede Pechino sempre più come rivale

Bruxelles. La Cina di Xi Jinping è stata costretta a una retromarcia inusuale, dopo che il suo ambasciatore a Parigi, Lu Shaye, ha provocato una tempesta diplomatica e messo a rischio le relazioni con l’Unione europea, negando lo status di sovranità ai paesi che avevano ritrovato la loro indipendenza dopo il crollo dell’Unione sovietica. I paesi dell’ex Urss “non hanno lo status effettivo nel diritto internazionale, perché non c’è accordo internazionale per concretizzare il loro status di paese sovrano”, ha detto l’ambasciatore Lu venerdì in un’intervista a Lci, durante la quale ha anche negato l’appartenenza della Crimea all’Ucraina. Le dichiarazioni di Lu sono “inaccettabili” perché “mettono in discussione la sovranità dei paesi diventati indipendenti con la fine dell’Unione sovietica nel 1991”, ha risposto l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell. Dopo le proteste di Francia e paesi Baltici – che hanno convocato i rappresentanti diplomatici cinesi – il ministero degli Esteri di Pechino ha fatto uscire un primo chiarimento. “La Cina rispetta lo status sovrano delle repubbliche dopo la disintegrazione dell’Urss”, ha detto la sua portavoce Nao Ning.

